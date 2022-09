Pioli a Milan Tv: «Abbiamo una partita importante da affrontare contro un avversario solido». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel pre partita di Milan Dinamo Zagabria. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Abbiamo una partita importante da affrontare contro un avversario solido non facile da superare. Siamo il Milan e arriviamo bene a questa partita, sapevamo ci fossero tante partite. Anche i nuovi si stanno inserendo bene, abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. Credo che in questo momento le energie fisiche e mentali ci siano. Mi aspetto una partita dove giocar bene il nostro calcio. Credo che si stia parlando troppo di differenza fra Champions e campionato. Siamo sicuramente pronti».

DINAMO ZAGABRIA – «È una squadra che non perde da tanto tempo in campionato e che ha battuto una delle favorite per la vittoria della Champions. Ha degli obiettivi molto chiari, una fase difensiva molto compatta e intensa. È una squadra che ha delle qualità e delle belle caratteristiche».

TIFOSI – «I nostri tifosi sono unici, l’aria che si respira a San Siro è elettrizzante ed energica. Cercheremo di approfittare di questa situazione per cercare di mettere in campo la miglior prestazione possibile».