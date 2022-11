Pioli a DAZN: «La classifica non ci piace, anche io potevo fare meglio»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato nel post-partita il pareggio dei rossoneri sul campo della Cremonese

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Cremonese-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Credo che potevamo fare di più. Discreto primo tempo e secondo non all’altezza. Non siamo riusciti a creare un volume di gioco e di situazioni per creare più occasioni. La Cremonese ha lasciato pochi spazi ma potevamo fare di più».

Sui subentrati: «No, credo che nel secondo tempo abbiamo perso velocità e si sono creati tanti duelli e ne abbiamo vinti pochi. Se non riesci a saltare l’avversario diventa difficile creare occasioni. Ci è mancato la giocata, il guizzo, il movimento. Dovevamo muoverci meglio senza palla, abbiamo fatto fatica a dare più soluzioni».

Sulla gara di Leao: «Credo sia sbagliato puntare sul singolo. Vinciamo di squadra, poi non possiamo puntare il dito sul singolo dopo una prestazione così non all’altezza».

Sulla Cremonese: «Ci aspettavamo questo atteggiamento. Dovevamo muoverci bene, con i tempi necessari e dare soluzioni al portatore. Questo non è riuscito, abbiamo avuto occasioni per fare gol. Quando non le sblocchi diventano più complicate. Non abbiamo trovato soluzioni vincenti, potevamo fare di più, io in primis».

Sulla distanza dal Napoli: «Sono tanti, questa classifica non ci deve piacere e domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere. Il campionato è lungo con tanti punti a disposizione, ma non volevanmo questo distacco. Bisognare fare i compimenti al Napoli».

Su De Ketelaere: «Capisco l’effetto mediatico ma dimentichiamoci quanto è stato pagato. Possiamo giocare un calcio migliore, più qualitatito e più pericoloso».