Pioli 22° in una speciale classifica: ecco di che cosa si tratta

Un traguardo piuttosto notevole per Stefano Pioli, entrato alla ventiduesima posizione di una classifica abbastanza speciale. Il dato

Stefano Pioli continua a levarsi piccole soddisfazioni. L’allenatore del Milan, infatti, ha compiuto un vero miracolo in questi due anni e adesso si gode le sue prime lodi di questa avventura.

Infatti, secondo la prestigiosa rivista Four Four Two, Pioli è il 22° allenatore del mondo in questo 2021. Il Migliore è Pep Guardiola, mentre il primo italiano è Conte al 4° posto.