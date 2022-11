Pimenta: «Donnarumma non ha lasciato il Milan per i soldi». Le dichiarazioni della agente del portiere del PSG

Rafaela Pimenta, agente di Gigio Donarumma e di molti dei giocatori della scuderia Raiola, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport.

DONNARUMMA – «Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal

Milan per motivi economici».

ROMAGNOLI – «Ha fatto una scelta da tifoso Alessio Romagnoli: poteva andare in Premier e guadagnare di più, adesso nella Lazio si sente felice».