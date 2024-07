Kalulu a Milan Tv: «Sempre un piacere tornare QUI!». E SVELA il retroscena sulle richieste di Fonseca

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il primo allenamento. Le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo il primo allenamento odierno, Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Sempre un piacere di tornare qui, nuova stagione e sempre eccitati per un nuovo anno. Stiamo bene. Sappiamo tutti che è importante fare bene in campo, spero per me che sarò un anno ottimale così come per la squadra. Fonseca? Siamo tutti professionisti, arriviamo già preparati. Dobbiamo dare il massimo, le prime sensazioni sono positive. Ci ha spiegato la sua idea di gioco e siamo pronti a dare tutto. Abbiamo iniziato oggi, questo è il miglior modo per trovare la condizione».

