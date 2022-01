ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Martina Piemonte, giocatrice del Milan Femminile, intervistata da La Giovane Italia.

NAZIONALE – «Sono stata convocata giovanissima, a 15 anni. Pensavo fosse un errore. Andare in Nazionale è una cosa bellissima per me come per tutte le giocatrici e me la porto ancora dentro. Facendo bene con il Milan magari potrei tornare».