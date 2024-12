Pezzella Milan, i rossoneri ci ripensano? Riflessioni in corso, l’aneddoto sul terzino sinistro

Pezzella Milan, il club rossonero potrebbe mollare l’italiano come possibile vice Theo Hernandez: esame non superato a San Siro

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Enrico Currò, il calciomercato Milan, oltre al confermato interesse per Bondo, potrebbe mollare la pista Pezzella come possibile vice Theo Hernandez.

Conviene ascoltare le indiscrezioni: a Monza si dà per assai verosimile l’addio a gennaio di Bondo, tuttofare del centrocampo, destinazione Milanello. Quanto al vice Theo, l’eventuale esame per l’empolese Pezzella non è andato benissimo.