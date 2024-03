Perquisizioni Milan, l’avvocato Raimondo torna alla carica: «Nessuna anomalia, vi spiego»

Il giornalista ed avvocato Felice Raimondo prova a far maggiormente luce sull’indagine che ha coinvolto il Milan dopo le perquisizioni

Intervenuto sui suoi canali, l’avvocato Felice Raimondo è tornato a parlare dell’indagine che ha coinvolto il Milan dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede rossonera nel pomeriggio di ieri.

PAROLE – «Per provarlo è stato sufficiente effettuare in data odierna un banale accesso alla Camera di Commercio olandese presso la quale risulta che RB FC Holdings Fund I AIV C.V. è posseduto da RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC (registrato al solito indirizzo in Delaware dove sono presenti altre migliaia di imprese). Ebbene, come risulta proprio dal Form ADV depositato presso la SEC RedBird Capital Partners Fund IV GenPar LLC, fondo registrato presso la SEC al numero 805-5462648909, è un veicolo riconducibile a Gerald Cardinale e, quindi a RedBird. Il Fund IV viene menzionato presso l’autorità borsistica americana ed è chiaramente riconducibile a Gerald Cardinale. Se ci fossero stati realmente dei ‘sotterfugi’, la SEC si sarebbe già mossa, idem le autorità olandesi. Ma tutto ciò non è avvenuto perché gli organi di vigilanza preposti ai controlli nei rispettivi paesi in cui hanno sede i veicoli utilizzati (Olanda e USA) non hanno rilevato alcun tipo di anomalia».