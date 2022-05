Perisic da MVP, ma fuori tempo e fuori luogo

Ivan Perisic dimostra di essere in condizioni strepitose sul campo ma le parole al di fuori fanno rumore nel momento peggiore

(di Sandro Dall’Agnol) – Non c’è che dire, Ivan Perisic è in questo momento uno tra i migliori giocatori in assoluto della Serie A. La sua crescita è stata esponenziale negli ultimi mesi e la prestazione nella finale di Coppa Italia si è rivelata la punta (forse) dell’iceberg.

La doppietta che ha consegnato il trofeo all’Inter entra di diritto nel cuore dei tifosi, non soltanto per aver battuto e costretto agli “zero tituli” gli odiati rivali bianconeri. A fine gara, però, ecco la stilettata che non ti aspetti: «Rinnovo? Vediamo…Ma con i giocatori importanti non si attende così tanto fino all’ultimo momento».

