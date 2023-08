Perin: «La Juve deve vincere? Bisogna ricostruire e ricominciare»

L’estremo difensore della Juve, Mattia Perin, ha parlato così al termine della sfida contro il Bologna sui cambiamenti in casa bianconera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Juve-Bologna, Mattia Perin parla dei nuovi obiettivi e di come è cambiata la squadra di Allegri.

LE PAROLE – «Bisogna avere fiducia. Lo so che la Juve è un club che deve vincere tutti gli anni però ci sono momenti in cui si ricostruisce e ricomincia. Siamo in questo periodo qua probabilmente. Ci vogliono calma e fiducia, possiamo tirare fuori buone cose da quel che stiamo facendo».

