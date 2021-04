Pennestri, agente LTA: «Finale Roma-Milan femminile? Vi dico la mia»

Milan femminile: abbiamo intervistato in esclusiva Alessandro Pennestri, agente della LTA, ecco le sue parole sulla finale di Coppa Italia

Ecco le parole di Alessandro Pennestri, agente della LTA Agency, sulla finale tra Roma e Milan femminile di Coppa Italia, intervistato in esclusiva ai microfoni della nostra redazione MilanNews24.com:

Sulla finale di Coppa Italia: «Non vorrei che venissimo ingannati da queste statistiche. Oltre ad essere una finale, che di per se è sempre una partita particolare, la Roma di oggi non è quella del passato, è una squadra in continua mutazione e crescita. A mio avvviso è quella più cresciuta nell’arco di questa stagione, e non solo per gli innesti di qualità fatti, ma anche per il livello di maturazione delle tante calciatrici giovani e non che ha. Sicuro vedremo una partita interessante ed una bella cartolina per gli ultimi detrattori del femminile».

Sul pronostico: «Premetto che storicamente, e chi mi conosce lo sa, sono un tifoso della “Magica”, ma nel femminile sono sempre stato neutrale, sopratutto se collaboro con calciatrici di entrambi gli schieramenti. Ho un pronostico ma lo tengo debitamente per me, non sarebbe ne carino ne ritengo di essere davvero in grado di poter stabilire un risultato in anticipo».