Penalizzazione Milan, quali rischi per i rossoneri? Va scongiurata quell’ipotesi! Cosa dice il regolamento

Penalizzazione Milan, cosa rischiano i rossoneri a livello sportivo per l’inchiesta sulla proprietà? Va scongiurata quell’ipotesi

La notizia di questa mattina sulla decisione del Procuratore Chiné di procedere a breve con gli interrogatori di Giorgio Furlani e Ivan Gazidis nell’inchiesta per la proprietà del Milan riporta alla luce un tema molto importante: cosa rischiano i rossoneri?

Come riportato da Calcio e Finanza, a livello sportivo, l’obiettivo è quello di appurare che al momento del passaggio di proprietà non siano state taciute informazioni necessarie alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare in particolare i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei futuri proprietari. La questione è definita dall’articolo 20 bis delle NOIF che regola “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”, le cui eventuali sanzioni si rifanno all’articolo 32 del Codice di giustizia sportiva, che prevede anche una penalizzazione. Il Milan comunque resta sereno.