Pellegrino Milan, la Salernitana continua a faticare: come sta andando il prestito del rossonero nella seconda parte di stagione

5 presenze per il difensore del Milan in prestito alla Salernitana Pellegrino. Una seconda parte sicuramente molto difficile per la Salernitana che in questo 2024 ha cambiato allenatori ma senza invertire i risultati: solo due punti.

Nelle ultime due partite si è accomodato in panchina dopo 4 presenze da titolare consecutive in cui non ha mai convinto del tutto. C’è da sottolineare gli enormi problemi dei granata in questa stagione.