Pellegrino Milan, nuovi contatti per il difensore: la situazione

Il Milan resta fortemente sulle tracce di Marco Pellegrino. Nuovi contatti nella giornata di oggi per il centrale del Platense

Prende nuovamente quota l’ipotesi di un arrivo di Marco Pellegrino al Milan. Il Paok Salonicco non intende abbassare le proprie richieste di 10 milioni più 2 di bonus per Koulierakis, così i rossoneri sono tornati con forza sul difensore argentino

Come riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nella giornata di oggi ci sono stati dei nuovi contatti tra il club rossonero e Platense. Risalgono così le quotazioni per un suo possibile arrivo per completare il reparto difensivo.