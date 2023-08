Pellegrino Milan più vicini, il presidente dell’Atletico Platense atteso in Italia: le ultimissime sull’affare

Direttamente dall’Argentina arrivano importanti novità per quanto riguarda Marco Pellegrino. Il difensore classe 2002 potrebbe essere il prossimo rinforzo estivo dei rossoneri.

Come riportato da Sky Sport il presidente dell’Atletico Platense è atteso in Italia per incontrare la dirigenza del Milan e trovare l’accordo per il trasferimento del centrale in rossonero. L’affare, dunque, entra nel vivo.