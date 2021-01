Pellegatti: «Sto con Tonali. Bisogna ancora aspettarlo perché ha 20 anni»

Pellegatti respinge le critiche che stanno piovendo in questi giorni su Tonali e rinnova la fiducia al giovane centrocampista

Carlo Pellegatti, è intervenuto sul suo canale YouTube, per parlare di Sandro Tonali e dell’espulsione che il giovane centrocampista ha ricevuto l’altro giorno contro il Benevento.

Pellegatti ha detto: «Dopo la soddisfazione di aver acquistato Tonali, bisogna capire quale sia la situazione intorno al giocatore dopo l’espulsione contro il Benevento. Ora come ora è al centro delle polemiche, ma aldilà di questo episodio, voglio parlare del Tonali visto nei primi 30 minuti. Non mi sembrava sul piano della freschezza atletica al massimo, ma d’altronde la prima partita dopo la sosta, seppur breve, lascia sempre delle incognite. Su Tonali ci vuole ancora pazienza. La crescita c’è ma non sembra ancora il Tonali pieno di personalità. Bisogna stargli vicino e attenderlo, senza metterlo a rischio da critiche. Peccato che non possa giocare contro la Juventus, ma Tonali va aspettato perché ha 20 anni. Speriamo di vederlo presto segnare o fare un assist».