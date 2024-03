Futuro Pioli, la RIVELAZIONE di Pellegatti: «Ecco quando verrà presa la decisione». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Secondo me verrà presa una decisione fra un mese più o meno. A sentire l’ambiente tifosi e social non lo vogliono più. Il management attende i risultati. Pioli è comunque molto concentrato e non scosso dalle voci. Dopo le parole di Cardinale “il Milan non va bene, ma andare male non significa che va bene” il Milan ha vinto 5 partite consecutive»