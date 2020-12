Pellegatti: «La paura di rompere il giocattolo è una sciocchezza. Ecco perché»

Carlo Pellegatti ha detto la sua in merito al mercato rossonero e alla possibilità di intervenire con innesti di qualità

Carlo Pellegatti, figura di riferimento per quanto riguarda i colori rossoneri, è intervenuto sul proprio canale Youtube per commentare l’imminente mercato di gennaio rossonero. Queste le sue parole:

«E’ venuta fuori la storia che il Milan non dovrebbe essere rinforzato, perché c’è il pericolo di rovinare l’atmosfera e rompere il giocattolo. In un gruppo che funziona, arrivasse un giocatore con un’altra mentalità, sarebbero gli altri a spingerlo nella direzione giusta. Discorso diverso se ci fosse un gruppo disgregato. Arrivassero i tre giocatori che ci auspichiamo dovremmo preoccuparci del giocattolo, ma quando mai? Il Milan è atteso da un tour de force meraviglioso. Questi giocatori non rovinerebbero proprio nullo, metterebbero olio caldo nell’ingranaggio del giocattolo. Questa opinione mi sembra una sciocchezza. Spero arrivino tre calciatori importanti per dare respiro agli altri. Spero che le parole di Maldini siano una strategia. Ho perorato la causa di Leonardo Pavoletti, perché dovrebbe rovinare il giocattolo? E’ un vecchio cuore, accetterebbe la panchina, verrebbe di corsa ad aiutare il giocattolo».