Pellegatti: «In questo momento Todibo non serve a nulla»

Carlo Pellegatti, attraverso un video sul proprio canale YouTube, ha espresso forti critiche sull’eventuale arrivo di un difensore nel prossimo mercato di gennaio:

«Todibo oggi non serve a nulla. È un bravo giocatore, ma da prendere per luglio. Adesso Todibo verrebbe messo in pasto a questa situazione, come ad esempio Rafael Leao, che oggi ha perso il suo valore e che viene considerato tra i più forti attaccante Under 21 in Europa. Il portoghese si è perso, non riesce ad essere incisivo. Adesso serve un giocatore in grado di dare una scossa, come Zlatan Ibrahimovic».