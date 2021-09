Pellegatti: «Il Milan ha provato a prendere Asensio, vi dico»

Carlo Pellegatti, direttamente sul proprio canale Youtube, ha rivelato un importante retroscena di mercato, ecco le sue parole

«Vi avevo già anticipato di questo interesse tra Milan e Asensio recentemente. Lo ha confermato ora anche Marca. Non è stato possibile non tanto per l’ingaggio ma perché il giocatore voleva restare a Madrid per la famiglia».