Pellegatti: «Il Milan ha bloccato Sportiello per giugno, Cragno…»

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del possibile arrivo di Sportiello e Cragno al Milan: le sue parole

Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così di Sportiello e Cragno in ottica Milan:

Per quello che riguarda Sportiello la situazione è chiara. Potrebbe essere un giocatore che interessa al Milan, anzi il Milan l’avrebbe già praticamente quasi suo per il prossimo giugno. In questo però momento la situazione è ferma per gennaio. Cragno? Non rientra sul piano tecnico nelle preferenze