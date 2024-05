Calciomercato Milan, sono DUE gli obiettivi dei rossoneri in difesa: loro gli eredi di Kjaer, Ibrahimovic ha una preferenza

Calciomercato Milan, sono due gli obiettivi principali dei rossoneri per il reparto difensivo: occhi su Lacroix e Brassier

Come riferito da calciomercato.com, sono due gli obiettivi principali del calciomercato Milan per rinforzare la difesa della prossima stagione con Ibrahimovic e Moncada chiamati a sostituire Simon Kjaer, difensore danese in scadenza di contratto al termine della stagione.

I rossoneri stanno seguendo molto da vicino Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg: entrambi sono in scadenza a giugno del 2025 e possono arrivare per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.