Pellegatti: «Tonali TORNERÀ AL MILAN, Ibra ci sarà con IL VENEZIA. Brutto inizio di stagione? Vi SPIEGO PERCHÉ» – ESCLUSIVA

Pellegatti: «Tonali TORNERÀ AL MILAN, Ibra ci sarà con IL VENEZIA. Brutto inizio di stagione? Vi SPIEGO PERCHÉ» Le parole in ESCLUSIVA

Carlo Pellegatti, noto giornalista che segue le vicende del Milan, si è concesso in esclusiva ai microfoni di MilanNews24. Di seguito le sue parole, in cui ha annunciato anche il ritorno in futuro di Tonali ai rossoneri.

BRUTTO INIZIO DI STAGIONE – «Non credo sia stato un problema di condizione fisica, in estate hanno lavorato molto i ragazzi. Sul piano dell’organizzazione tutti pensavano di essere più avanti: siamo piuttosto indietro».

IBRAHIMOVIC – «Mi ha un po’ sorpreso la sua assenza. Noi vecchi tifosi siamo abituati ad avere il Direttore Sportivo o il responsabile sempre vicino alla squadra, soprattutto in momenti così particolari. Ovviamente tutti avrebbero preferito che fosse sempre lì vicino a noi come lo è stato da giocatore. In un periodo così delicato – possiamo dire – che è stata un po’ una sfortuna. Per Venezia tornerà».

FONSECA – «Forse era meglio fosse partito con un filino più d’attenzione. Lui è venuto perché l’ultimo Pioli aveva una squadra piuttosto disequilibrata e, con il Lille, aveva la quarta difesa più forte del campionato con 22 reti inviolate. Volevamo innanzitutto saldare la fase difensiva e, invece, siamo sulla linea di prima: buoni movimenti davanti e problemi dietro».

MILAN FUTURO – «Sinceramente pensavo sentissero di più il salto tra il campionato Primavera e la Serie C. Con il Carpi hanno subito quando dovevano subire e sono avanzati quando dovevano avanzare. Jimenez e Vos sono giocatori di un’altra categoria».

BONERA – «Mi sembra che stia lavorando bene. Il fatto che non sia sia sentito il salto tra la Primavera e la Serie C la dice lunga».

CORSA SCUDETTO – «Adesso sinceramente è presto. Credo che siano comunque le solite: mi auguro che il Milan possa essere tra quelle».

TONALI – «Sono davvero contento che sia rientrato: prima o poi tornerà al Milan!».

NAZIONALE – «Adesso, per fortuna, è tornato Tonali, che metterà tutta la sua qualità a disposizione. Questa Nazionale, a livello tecnico e di qualità, credo che sia veramente un po’ deficitaria, soprattutto nella fase offensiva».

SI RINGRAZIA CARLO PELLEGATTI PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA