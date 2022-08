Pellegatti: «Milan in testa il 15 agosto? È un bel ferragosto»

Carlo Pellegatti intervenuto negli studi Mediaset durante Pressing ha commentato la vittoria del Milan contro l’Udinese

«Dopo 11 anni il ferragosto da campione d’Italia è un bel ferragosto, forse è la prima volta nella storia che il Milan a ferragosto sia in testa alla classifica, anche perchè credo che a ferragosto non si sia mai giocato. Milan bene, anche se contropiedi subiti da rivedere, si sta lavorando per cercare un nuovo giovane Kessiè, ci manca un pò di fisicità lì in mezzo. Tonali e Bennacer non possono giocare le prossime 20 partite fino al 13 novembre, vedremo Pobega»