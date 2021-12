Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le voci di calciomercato sui rossoneri. Ecco le sue parole

«A me continua a risultare che il Milan non farà nulla in attacco, come anche a centrocampo. I rossoneri, ad oggi, sono sintonizzati sul difensore centrale»