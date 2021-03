Pellegatti a MN24: «Ecco quello che mi risulta su Calha e Donnarumma»

Pellegatti, intervenuto ai nostri microfoni, ha spiegato come gli accordi con Donnarumma e Calhanoglu siano ancora lontani

Intervistato in esclusiva da MN24 (L’intervista completa uscirà venerdì 26 marzo), Carlo Pellegatti ha spiegato chiaramente che Donnarumma e Calhanoglu sono ancora molto distanti dal trovare un’intesa sul rinnovo dei loro rispettivi contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Eccovene un’anticipazione:

«Da quello che mi risulta, il Milan è ancora in fase di stallo per Calhanoglu e Donnarumma. Per il portiere sono arrivate anche offerte da 10/12 milioni, che il Milan non può pareggiare».