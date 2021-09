Pelé scherza: «Dopo questo allenamento potrò tornare al Santos»

Dall’ospedale in cui è ricoverato Pelé non molla e scherza sulla sua situazione. Le parole della leggenda brasiliana su Instagram

Pelé non perde il sorriso e sui social rassicura tutti i suoi tifosi con l’ironia, dopo esser stato ricoverato per rimuovere un tumore al colon. La leggenda brasiliana ha pubblicato un video su Instagram mentre pedala in ospedale e scrive un messaggio che ha fatto sorridere i suoi fan.

«Amici, carico questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento e mi sento un po’ meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?».