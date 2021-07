Pedri: «Due centrocampi forti, vince chi fa meno errori»

Pedri sta dimostrando il suo livello ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Spagna. Le sue parole

Pedri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna.

SEMIFINALE – «Non mi gira la testa giocare questa partita. Voglio solo vedere se avrò l’opportunità di giocarla e se lo farò, darò il massimo perché la squadra lo faccia bene. Raggiungere l’area e tirare in porta è una delle cose in cui posso migliorare e me lo ricordano l’allenatore e i miei compagni».

RECUPERO – «I giorni dopo la partita sono stanco, ma cerco di riposare il più possibile, mangiare bene e rimanere idratato. Cerco di correre per me e per i miei compagni per farlo nel miglior modo possibile».

CENTROCAMPO ITALIA – «Entrambe le squadre hanno un buon centrocampo, con molta qualità e credo che sarà una partita molto combattuta sotto questo aspetto. La vincerà quella con meno errori».