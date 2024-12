Pecci: «Empoli più brutto della stagione col Milan. Leao e Theo Hernandez? In ombra. Reijnders e Fofana...»

Pecci alla Domenica Sportiva ha commentato la vittoria del Milan contro l’Empoli e le prestazioni di Leao, Theo Hernandez, Reijnders e Fofana

Pecci alla Domenica Sportiva ha commentato la vittoria del Milan contro l’Empoli nell’ultima giornata di Serie A.

PECCI SU MILAN EMPOLI – «Leao e Theo Hernandez in ombra, sugli scudi Reijnders e Fofana. Il Milan non ha preso gol, ma D’Aversa ha detto che l’Empoli ha avuto un approccio troppo arrendevole. Non vogliamo togliere i meriti al Milan che ha vinto meritatamente, ma l’Empoli è stato il più brutto della stagione».