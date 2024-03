Pazzini stregato da Pulisic: «Non è sempre sotto i riflettori ma è utile per il Milan». Poi fa i complimenti ad un altro rossonero

Giampaolo Pazzini ha parlato di Christian Pulisic e Okafor a Dazn dopo Milan Empoli. Queste le sue dichiarazioni

PULISIC – «A volte non è sempre sotto i riflettori per il gioco che fa ma è utile per la squadra. A me è piaciuto anche Okafor. Hanno anche creato l’azione del gol, la prestazione dei due esterni è stata positiva».