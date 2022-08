Pazzini: «Milan-Udinese? Intensità pazzesca»

Giampaolo Pazzini ha analizzato nel post-partita la gara tra Milan e Udinese: intensità pazzesca per essere la prima di campionato

Intervenuto a DAZN, Giampaolo Pazzini ha parlato così di Milan-Udinese:

Non sembrava una partita da prima giornata di campionato. Siamo abituati ad altri ritmi ma sia Milan che Udinese hanno giocato ad alta intensità: è strano per il periodo. Sicuramente oggi l’intensità è stata molto alta. Il Milan ha fatto una buonissima partita, ma per come ci ha abituato ha concesso un po’ più del solito: cosa che l’anno scorso il Milan non ci aveva fatto vedere