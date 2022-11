Pazzini elogia Maldini: «Ha fatto un lavoro eccellente»

Giancarlo Pazzini ha parlato in un’intervista a Sportweek dicendo la sua sul Milan in vista della sfida Champions contro il Tottenham

Giancarlo Pazzini ha parlato in un’intervista a Sportweek dicendo la sua sul Milan in vista della sfida Champions contro il Tottenham. Ecco le sue parole su Maldini:

MALDINI – «Sì. Maldini ha fatto un lavoro eccellente perché, oltre all’aspetto tecnico, ha restituito al club quella mentalità, quello spessore psicologico ed emotivo che per diversi anni era mancato. Oggi il Milan è tornato a pensare in grande, a coltivare ambizioni, come la sua storia insegna e pretende»