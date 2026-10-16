Pavlovic a Milan Tv: «Abbiamo giocato un bel calcio»

Pavlovic celebra il successo per 0-4 contro il Salisburgo e si complimenta con Alphadjo Cisse per la tripletta: un riconoscimento speciale per il giovane attaccante

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della netta vittoria per 0-4 contro il Salisburgo in Europa League. Il centrale serbo ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando la qualità del gioco espresso e l’importanza dei quattro gol realizzati. Non è mancato, inoltre, un pensiero per Alphadjo Cisse, grande protagonista della serata con una tripletta.

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Pavlovic, qual è la tua soddisfazione per la prestazione e il risultato ottenuto?

«Sono molto contento per la prestazione di stasera. Penso che abbiamo fatto una bella partita, con un bel calcio, e anche i quattro gol sono stati il top».

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Cisse è stato il protagonista assoluto della serata: quanto sei felice per lui?

«Sono molto contento per lui, perché è davvero un buon ragazzo che lavora duro tutti i giorni; è una notte speciale per lui e spero che continui così».