Pavlovic Milan, il serbo TORNA titolare contro la Fiorentina? Fonseca ha già DECISO, le ULTIME novità

Pavlovic Milan, il difensore serbo torna titolare contro la Fiorentina domenica sera? Fonseca ha già scelto, le ultime novità

Come riportato da Tuttosport, potrebbero esserci dei cambi anche in difesa in vista della gara che il Milan affronterà domenica sera contro la Fiorentina in trasferta. Gabbia sarà sicuramente confermato dopo le ottime prestazioni offerte recentemente mentre potrebbe rifiatare Fikayo Tomori.

Pavlovic infatti, dopo le tre panchine contro Lecce, Inter e Bayer Leverkusen, sta mordendo il freno a Milanello e ha grosse chance di tornare dal primo minuto.