Pavlovic Milan, retroscena da non credere! C’entra Mourinho, è successo nelle ultime ore

Pavlovic Milan, clamorosa retroscena sul difensore centrale serbo: Mourinho ci aveva provato con la formula del prestito

Importante retroscena svelato da calciomercato.com sul calciomercato Milanin uscita, in particolare relativamente al futuro di Pavlovic.

Il Milan ha rispedito al mittente la prima offerta del Fenerbahce per Pavlovic che prendeva un prestito con diritto di riscatto. L’idea del club rossonero, in linea di massima, sarebbe quella di confermare Strahinja anche perché Thiaw dovrà restare fermo ai box almeno per una ventina di giorni. Solo un’offerta superiore ai 18 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al Milan.