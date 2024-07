Pavlovic Milan: parti più vicine ora! La mossa del Salisburgo può “aiutare” i rossoneri, cos’è successo per il difensore

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il primo nome nella lista del Milan per rinforzare la difesa è Strahinja Pavlovic del Salisburgo, per il quale nelle ultime ore ci sarebbero stati dei passi in avanti.

Il club austriaco, infatti, sarebbe disposto a scendere dai 30 milioni di euro inizialmente richiesti: si potrebbe chiudere a 27, con i rossoneri che sono arrivati ad aggiungere 3 milioni di bonus rispetto ai 20 già offerti. Parti più vicine ma il Diavolo si cautela in caso di brutte sorprese: il piano B è Mario Hermoso, svincolato dall’Altetico Madrid.