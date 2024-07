Pavlovic Milan: dall’Austria RILANCIANO, si può CHIUDERE a questa cifra! I DETTAGLI

Il Milan accelera sul calciomercato. In tal senso spunta la cifra grazie alla quale si può chiudere il colpo Pavlovic

Dopo Alvaro Morata, il Milan è ora al lavoro per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca anche in altri reparti, difesa su tutti. La dirigenza rossonera starebbe infatti continuando a spingere per il classe 2001 del Salisburgo Strahinja Pavlovic.

Come riportato dal noto portale di notizie austriaco Salzburger Nachrichten, Pavlovic è sempre più vicino al Milan per una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Manca davvero solo l’intesa fra i due club per completare l’affare