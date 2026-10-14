Pavlovic rinnova e i compagni fanno festa: che accoglienza questa mattina a Milanello!

Pavlovic nella seduta mattutina al centro sportivo di Milanello è stato festeggiato dai compagni: la notizia del rinnovo ha reso felici tutti!

In casa Milan il clima è di piena festa, sia dentro sia fuori dal campo. Strahinja Pavlovic e la dirigenza rossonera hanno trovato un intesa totale per il rinnovo del contratto: si attende oramai soltanto la nota e il comunicato ufficiale del club per formalizzare il prolungamento del difensore centrale serbo.

Un segnale chiaro di fiducia reciproca e di centralità nel progetto tattico del Milan. La notizia dell’accordo si è subito riflessa nell’atmosfera del centro sportivo di Milanello. Questa mattina, prima dell’inizio della sessione di allenamento, il gigante serbo è stato accolto dai compagni di squadra in un clima di grande entusiasmo e goliardia.

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Non appena Pavlovic è sceso in campo, ad attenderlo c’era la classica “passerella” orchestrata dal gruppo: un coro d’applausi prolungato condito dai tradizionali e amichevoli “schiaffoni” d’augurio sulla nuca, tra risate e abbracci. Un rituale spensierato che testimonia la forte coesione dello spogliatoio e la stima profonda di cui gode il centrale ex Salisburgo all’interno del gruppo.

Con la questione rinnovo praticamente blindata, Pavlovic e i rossoneri possono ora concentrare ogni energia sulle prossime sfide di campionato e coppa, con la serenità di chi ha gettato basi solide per il futuro.