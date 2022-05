Pato: «Sono felice che che dopo 11 anni lo scudetto sia tornato al Milan»

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato ha parlato del Milan. Queste le sue parole:

«Sono felice che dopo 11 anni lo scudetto sia tornato al Milan. A casa… per quello che penso io, ed è bellissimo, speciale. Il Milan ha meritato di vincere, gli bastava un po’

di fiducia. E bastava un po’ di fiducia a Rafael Leao, perché potrà diventare un campione, un top player e in parte lo è già. Ha tutto quello che serve, ma i paragoni non fanno mai bene a nessuno, soprattutto ai giocatori giovani. Ha al suo fianco personaggi come Giroud e Ibra che aiutano a crescere. Oggi tifo per Maldini e per tutti gli altri: deve restare Ibra e Giroud è un attaccante top. Il Milan è tornato a essere un grande club. Non immagino situazione più bella per un nuovo proprietario che entra»