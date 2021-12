Pastore: «Milan fuori per gli arbitri? Milanisti ecco la realtà...»

Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, ha commentato l’eliminazione del Milan dalla Champions League tramite il suo profilo twitter

Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, ha commentato l’eliminazione del Milan dalla Champions League tramite il suo profilo twitter. Ecco la sua analisi.

«Un appunto ai milanisti che protestano di essere usciti dalla Champions per colpa degli arbitri e che vale di rimando per le altre tifoserie: fare i piagnoni non è mai servito a niente, non serve e non servirà. Men che meno in Europa, dove ormai l’Italia è periferia dell’impero».