Pasqual su Krunic: «Ecco dove lo vedo meglio»

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport l’ex Empoli Manuel Pasqual ha speso parole importanti per Rade Krunic. Le dichiarazioni sul centrocampista del Milan.

«Rade è molto duttile, riesce a coprire più zone del campo grazie alla sua esuberanza fisica e per Pioli è pure un’arma a gara in corso. Con noi ha giocato soprattutto da mezzala, attaccando la profondità, ma ha dimostrato spesso qualità ottime in fase di copertura. Sa strappare e aiuta a ripartire quando la squadra deve difendere bassa. Lo vedo da sempre in un centrocampo a 3, è lì che dà il meglio. Ma ha corsa e spinta per giocare da play e sulla trequarti con risultati eccellenti».