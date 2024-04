Parolo, giù il cappello per Leao: «Il Milan dipende da lui. Ma non possiamo aspettarci sempre questa cosa»

Marco Parolo, negli studi di Dazn, ha parlato così dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo di Serie A 2023/24

LEAO – «Ha bisogno di giocare. La partita gli serve per mantenere la condizione. Sceglie lui i momenti in cui accendersi, sul gol ha fatto vedere tutto il suo talento. Alla fine sembrava stanco, ma ha gestito le forze. Il Milan dipende da lui, ovvio che non possiamo aspettarcelo sempre totale ma è lui a fare la differenza».