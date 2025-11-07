News
Parma Milan e non solo, il programma dell’undicesima giornata: orari e programmazione
Parma Milan e non solo, ecco il programma completo dell’undicesimo turno di campionato. Una giornata che potrebbe essere favorevole alla squadra di Allegri
Sta per iniziare anche l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo questo turno il campionato si fermerà per la terza sosta delle Nazionali, la penultima della stagione (l’ultima ci sarà a marzo 2026).
Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il successo conquistato in casa contro la Roma grazie al gol di Pavlovic, cercano continuità contro il Parma domani sera allo Stadio Ennio Tardini. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di sabato 8 novembre.
Questo il programma dell’undicesima giornata e dove saranno trasmesse le varie sfide, se su DAZN o su SKY:
- Pisa-Cremonese venerdì 7 novembre ore 20:45 DAZN/SKY
- Como-Cagliari sabato 8 novembre ore 15:00 DAZN
- Lecce-Verona sabato 8 novembre ore 15:00 DAZN
- Juventus-Torino sabato 8 novembre ore 18:00 DAZN
- Parma-Milan sabato 8 novembre ore 20:45 DAZN/SKY
- Atalanta-Sassuolo domenica 9 novembre ore 12:30
- Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15:00
- Genoa-Fiorentina domenica 9 novembre ore 15:00
- Roma-Udinese domenica 9 novembre ore 18:00
- Inter-Lazio domenica 9 novembre ore 20:45
Una giornata che nelle zone di vertice sembra sulla carta favorevole proprio al Milan e alla Roma di Gasperini. Considerando che il Napoli andrà in casa del Bologna di Italiano, una delle squadre più in forma del torneo e l’Inter di Chivu ospiterà la Lazio di Sarri, reduce da sei vittorie consecutive.