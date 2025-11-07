Parma Milan, Allegri cerca di allungare la striscia positiva: nel mirino c’è Pioli

Parma Milan, vincere per proseguire la striscia positiva iniziata da inizio settembre. Nel mirino c’è Pioli

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera dopo una lunga e vincente esperienza in bianconero, sta vivendo un momento di straordinaria continuità. Dopo un avvio di campionato non privo di scorie (la sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata), il Diavolo ha saputo reagire con forza, inanellando ben 10 risultati utili consecutivi tra Serie A ed impegni di Coppa Italia.

Questa impressionante striscia di imbattibilità segna un traguardo significativo per l’attuale gestione, dimostrando la crescente solidità e l’efficacia del lavoro tattico di Allegri. Il dato acquisisce ancora più risalto se si considera che una sequenza di risultati positivi così lunga mancava da oltre due anni.

La Svolta del 2025: Il Confronto Statistico

Nel dettaglio, i 10 risultati utili consecutivi ottenuti dalla squadra includono 9 partite di Serie A e 1 incontri di Coppa Italia, a testimonianza di un rendimento costante su più fronti. Questa serie ha permesso ai rossoneri di installarsi stabilmente nelle prime posizioni della classifica, a ridosso del Napoli capolista, e di superare agevolmente i primi turni della coppa nazionale.

L’ultima volta che il club milanese aveva saputo mettere insieme un ruolino di marcia così convincente risaliva al settembre 2022, ovvero alla passata stagione, ma il paragone più affascinante è quello con il recente passato vincente.

L’Obiettivo Pioli: La Caccia alla Striscia più Lunga

Per trovare una striscia di risultati utili consecutivi superiore a quella attuale bisogna infatti risalire all’epopea targata Stefano Pioli. L’ex allenatore parmigiano, figura chiave della rinascita del club culminata con lo Scudetto del 2022, aveva portato il Diavolo a un record più ambizioso.

A cavallo tra le stagioni 2021/2022 e 2022/2023, tra le sfide di Serie A e Champions League, il Milan targato Pioli riuscì a collezionare ben 13 risultati utili consecutivi. Un vero e proprio muro che l’attuale squadra di Allegri si appresta ora a sfidare. L’obiettivo, chiaramente, non è solo superare i record passati, ma mantenere questa inerzia positiva per trasformarla in una spinta decisiva nella corsa per le posizioni di vertice e, soprattutto, nell’ambizione di un trofeo.

Il Milan ha dimostrato di avere la mentalità giusta: ora si attende che l’attuale struttura difensiva e il ritrovato cinismo possano eguagliare o addirittura superare il benchmark stabilito dall’era Pioli, consolidando definitivamente il ritorno ai vertici del calcio italiano.