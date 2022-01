Paris Saint Germain: regalo speciale da Papa Francesco a Messi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Pulce riceve in omaggio una maglietta dell’Athletica Vaticana autografata dal Pontefice: ieri la consegna ufficiale

Un regalo speciale per Lionel Messi. Come riportato da Ansa, la Pulce ha ricevuto in omaggio una maglia dell’Athletica Vaticana autografata da Papa Francesco.

Il giocatore del Paris Saint Germain ha incontrato monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione e incaricato della Conferenza episcopale francese per le Olimpiadi di Parigi 2024, il quale gli ha consegnato il regalo. «Messi e io abbiamo pregato insieme e mi ha confidato quanto la fede sia importante per lui» ha detto il vescovo francese. Il 18 ottobre scorso, invece, era stato Messi a donare una propria maglia a Papa Francesco