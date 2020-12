Papu Gomez non convocato, il Milan tenta l’assalto

Calciomercato Milan, Papu Gomez non convocato da Gasperini. I rossoneri tentano l’assalto in vista di gennaio

Papu Gomez non è stato convocato da Gasperini per la prossima partita. Il capitano dell’Atalanta non rientra più nei piani del club dopo il litigio con l’allenatore dei nerazzurri. La frattura sembra insanabile e a gennaio potrebbe esserci la separazione.

Il Milan è pronto a cogliere l’occasione per portare a Milano il fantasista argentino che potrebbe diventare una valida alternativa a Calhanoglu (con il contratto in scadenza nel giugno 2021) e Brahim Diaz (in prestito secco dal Real Madrid).