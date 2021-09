Paolo Rossi: il Milan ricorda l’eroe del Mundialito

65 anni fa nasceva Paolo Rossi. Pablito, eroe del Mundialito 1982, ha militato tra le altre anche nel Milan. Il club rossonero, attraverso il suo profilo di Twitter ha voluto omaggiare la leggendaria punta italiana.

Today, we remember Paolo Rossi on what would have been his 65th birthday. Wherever you are, Paolo, we know you’re scoring goals. ❤️

Oggi ricordiamo Paolo Rossi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni: ci manchi, Pablito ❤️ #SempreMilan pic.twitter.com/VR7q3bKLRC

— AC Milan (@acmilan) September 23, 2021