Paolo Maldini, l’eleganza al servizio del Diavolo: lo Shamrock ringrazia

Paolo Maldini ha ricevuto attestati di stima anche dal responsabile della comunicazione dello Shamrock Rovers: ecco le dichiarazioni

Paolo Maldini: un nome una garanzia quando si parla di Milan, non solo per le incredibili qualità in campo, rigorosamente con la fascia di capitano sul braccio sinistro e il numero 3 sulle spalle.

La leggenda rossonera incarna perfettamente lo spirito del Milan, una tradizione fatta di eleganza e rispetto per l’avversario, anche nelle vesti di dirigente. Il responsabile della comunicazione dello Shamrock Rovers, primo ostacolo superato dai rossoneri verso i gironi dell’Europa League, ha pubblicamente ringraziato Maldini per avergli regalato una dedica in occasione del suo compleanno, autografando un proprio ritratto.

«Paolo Maldini un gentleman, grazie»: con queste parole, John Lynch ha pubblicato le foto che lo ritraggono di fianco all’ex terzino rossonero il quale, ancora una volta, ha dimostrato la propria eleganza al servizio del Diavolo.