De Paola commenta l’addio di Ibrahimovic: le sue parole

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, avvenuto nella giornata di ieri: le dichiarazioni

A TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato così l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic:

Secondo me sono stati due i momenti di calcio vero, l’addio di Ibrahimovic ma anche le lacrime di Quagliarella al Maradona. Sono state due cose spontanee, nell’abbraccio dei tifosi e dei colleghi si è visto amore vero. Anche un duro come Ibra ha dovuto cedere, ha capito che non poteva sentirsi al centro di questo Milan, riuscire a dare quel supporto che aveva promesso. Spero che uno come lui possa essere ancora utile al Milan, ha fatto molto bene in questo club. Ma secondo me il punto è anche un altro: continuare con Pioli o no? O è stata sbagliata la campagna acquisti oppure l’allenatore non è stato capace di poter sfruttare il materiale a disposizione