Inter Milan, De Paola critica Pioli: il pensiero sul derby

Paolo De Paola, giornalista, ha fortemente criticato la conduzione del derby tra Inter e Milan da parte di Stefano Pioli

A TMW Radio, Stefano Pioli ha analizzato così Inter-Milan:

«Può essere un incidente di percorso ma è stato disarmante, anche considerando la conferenza di Pioli. Si può perdere un derby, ma non in questo modo. La difesa faceva acqua da tutte le parti, le assenze di Kalulu e Tomori hanno pesato tantissimo. Pioli ha sbagliato a Roma nel non sostituire Tomori già ammonito. Kjaer è a fine percorso e non può reggere la velocità del gioco attuale, Thiaw invece è troppo giovane e si è fatto calpestare da Thuram in maniera incredibile. C’è qualcosa da sistemare nella fase difensiva, bella la trazione anteriore ma serve equilibrio».